Билет от 15 лева за феновете на Локо, които ще пътуват до столицата

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Локомотив (София) в среща от 13-ия кръг на Първа лига. "Железничарското" дерби е насрочено за петък (24.10) от 20:00 часа на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда".



Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 15 лева. Касата пред сектора за гости (сектор “Г") ще работи в деня на мача, като ще отвори в 19:00 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив Пловдив.