Петър Андреев не е склонен засега да подпише нов договор с родния Локомотив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:04
©
Нападателят на Локомотив Пловдив Петър Андреев не е склонен да подпише нов договор с клуба. Сегашният му контракт изтича през лятото и на "Лаута" имат три месеца да решат казуса, защото след Нова година той ще има правото да преговаря с всеки друг отбор. 

Андреев е сред големите таланти на Локо, вкара решителни голове в някои от мачовете и от клуба искат да го запазят в състава си и да го продадат за сериозна трансферна сума. 

По време на трансферния прозорец Петър Андреев е поискал да бъде продаден, но Христо Крушарски е отказал, твърди в днешния си брой "Мач Телеграф". Според бизнесмена нападателят си е вдигнал прекалено много самочувствието.

"Той е много добър футболист, с качества, но си е вирнал много носа - една капка ще го удави. Имах разговор с него и му казах, че трябва да си седне на мястото и да си върши работата, за която е нает. Аз по принцип не разговарям с футболистите, защото те са работници. Само с Андреев направих компромис, за да го приземя", коментира тогава Христо Крушарски.
