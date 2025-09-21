Честито! Двама големи локомотивци празнуват днес!

© Plovdiv24.bg Две от легендите на Локомотив Пловдив - Христо Колев и Николай Курбанов, празнуват днес рожден ден!



Христо Колев или Бащата, както е известен сред локомотивската общност, навършва 61 години. Той има 135 мача с 52 гола за Локомотив (Пловдив), участник е на Световното първенство в Мексико (1986), а с националния отбор на България има 20 срещи с 8 попадения. Бащата е шампион и носител на Купата на Гърция с Панатинайкос.



"Доблестните хора будят уважение навсякъде. За нас е чест, че Христо Колев е част от славната история на Локомотив! Честит рожден ден", написаха феновете на Локомотив от фракцията "Бригада Пловдив".



71-ата си годишнина празнува днес друг легендарен локомотивец - Николай Курбанов. С черно-белия екип той записва 176 мача с 36 гола, има и 7 срещи за националния отбор. С Локомотив става вицешампион (1973), бронзов медалист (1974) и носител на Купата на Съветската армия (1983).



Екипът на Plovdiv24.bg честити рождените дни на Христо Колев и Николай Курбанов, като им пожелава още дълги години да са живи и здрави, и да имат oще много поводи за радост с отбора на сърцето им!