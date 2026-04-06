Новият изпълнителен директор на ПФК Локомотив Пловдив Георги Величков направи интересно признание за емоция, която е изпитал преди началото на "железничарското" дерби срещу Локомотив София, спечелено от неговия тим с 1:0 на "Лаута".

Клубният шеф засне момента, когато футболистите на двата отбора излизаха към терена, а играчите на Локомотив Пловдив бяха придружавани от децата от тима на "смърфовете" от набор 2018.

"Стана ми толкова хубаво от тази гледка, че нямаше, как да не направя снимка на този момент", написа Георги Величков в личния си профил във Фейкбук.

Новият шеф на "Лаута" ще говори за първи път пред представители на медиите във вторник (7 април). Това ще стане на официална пресконференция, която започва в 14:00 часа на стадион "Локомотив".