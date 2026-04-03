Отборът на Локомотив Пловдив представи прилична продукция пред своите привърженици и увеличи успешната си серия на три поредни победи в първенството. Черно-белите надиграха Локомотив (София) с 1:0 в "железничарското" дерби от 28-ия кръг на Първа лига, което се проведе на стадиона в парк "Лаута".

Жоел Цварц (70) беше точен за пловдивчани, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Гостите играха цяло второ полувреме с човек по-малко заради изгонването на Ерол Дост. Победата с резултат 1:0 бе шеста за пловдивчани през сезона, като всичките бяха спечелени именно на "Лаута".

Така възпитаниците на треньора Душан Косич се изкачиха на 5-о място във временното класиране и вече са с актив от 44 точки. Локомотив (София) остана девети с 34 точки. Успехът гарантира на Локомотив Пловдив място в Топ 8 в края на редовния сезон и участие в плейофите за 5-ото място, даващо право на участие в бараж за Европа.

Още в 7-ата минута "смърфовете" организираха перфектна атака. Парвиз Умарбаев изведе Жоел Цварц зад отбраната на столичани гостите. Нападателят напредна и елегантно прехвърли вратаря, насочвайки топката в мрежата. Страничният съдия вдигна флага за засада, а това впоследствие бе потвърдено и от ВАР.

Двадесет минути по-късно центриране от корнер пред вратата на червено-черните завърши с удар с глава на Мартин Русков, но Мартин Величков изби.

В 29-ата минута пловдивчани пропуснаха най-чистото си положение до момента. Мартин Атанасов проби по левия фланг, след което центрира към границата на вратарското поле. Там Жоел Цварц изпревари Нейчев и Ангел Лясков и шутира с десния крак, но уцели гредата.

Пет минути преди почивката гостите пропуснаха добра възможност да открият резултата. Първо Спас Делев отправи силен шут от дистанция, който бе избит от Боян Милосавлиевич. Последва добавка от малък ъгъл на Корузо, но отново вратарят на Локомотив Пловдив спаси.

Веднага след началото на второто полувреме столичните "железничари" останаха в намален състав. Ефе Али овладя една топка и се устреми напред, когато бе препънат отзад от Ерол Дост. Главният съдия Никола Попов му показа жълт картон, който бе втори за футболиста на Локомотив София.

В 65-ата минута гредата помогна този път на домакините. Спас Делев намери удобна позиция за стрелба извън наказателното поле и шутира с десния крак. Топката рикошира коварно в тялото на Андрей Киндриш, но бе избита с ръце от Боян Милосавлиевич, след което удари напречната греда и се върна на терена.

Пет минути по-късно Локомотив Пловдив откри резултата. Топката стигна до влезлия на смяна Каталин Иту на десния фланг. Румънецът напредна малко и центрира в наказателното поле, където Жоел Цварц засече с глава в долния десен ъгъл на Мартин Величков за 1:0.

В 77-ата минута столичани направиха фрапантен пропуск. След центриране от фаул Мартин Русков опита да избие топката, но тя излъга нратаря Милосавлиевич и срещна гледата. След това се търколи покрай голлинията, а от един метър Ацка не успя да я вкара в мрежата и засече с десния крак в аут.

В 5-ата минута на добавеното време Жоел Цварц се пребори за една топка в наказателното поле, а след това Георги Чорбаджийски я насочи в мрежата. Голът обаче беше отменен след преразглеждане от ВАР заради засада на Цварц.

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Мартин Атанасов (90- Денис Киряшки), Ефе Али (59- Миха Търдан), Ивайло Иванов (71- Георги Чорбаджийски), Парвиз Умарбаев, Запро Динев (58- Каталин Иту), Севи Идриз (71- Жулиен Лами), Жоел Цварц.

Локомотив София: Мартин Величков, Ерол Дост, Красимир Станоев, Никола Нейчев, Реян Даскалов, Райън Бидунга, Доминик Янков, Георги Минчев, Спас Делев, Ангел Лясков, Кауе Карусо.