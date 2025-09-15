Фенове на Локо: Категорично се разграничаваме от плаката против Иван Демерджиев

© Привържениците на Локомотив Пловдив - фенклубът на "черно-белите", както и всички организирани групи от Трибуна Бесика и Трибуна Спортклуб, излязоха с обща официална позиция.



Plovdiv24.bg публикува съобщението от "Лаута" без редакторска намеса:



Фенклуб Локомотив и всички организирани групи от Трибуна Бесика и Трибуна Спортклуб категорично се разграничават от плаката против Иван Демерджиев, издигнат от трибуната по време на мача Локомотив Пловдив - Лудогорец и подписан от една единствена група.



Иван Демерджиев се е доказал, като лоялен фен на отбора, човек, който е посланик на фондация “100 години Локомотив Пловдив" и който винаги се е борил за благото и просперитета на Локомотив. Неговите професионални и политически ангажименти никога не са били предмет на обсъждане в нашата общност и той никога не е търсил подкрепа за тях.



Ясно заявяваме, че политиката няма място на Лаута!



Фенклуб Локомотив Пловдив



Трибуна Бесика



Трибуна Спортклуб