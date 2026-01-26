© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) продължава подготовката си в турския курорт Белек, а в следващото видео ви показваме как изглежда един обикновен ден от лагера на отбора.



Клубната камера “наднича" зад кулисите на ежедневието – от тренировъчния процес до атмосферата извън терена.



В центъра на вниманието са халфовете Ивайло Иванов и Ефе Али, които ни допускат по-близо до ритъма и настроението в тима.



Вижте как протичa един лагерен ден на Локомотив в Белек!



