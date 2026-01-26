ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Как протича един лагерен ден на Локомотив Пловдив в Белек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:00Коментари (0)2
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) продължава подготовката си в турския курорт Белек, а в следващото видео ви показваме как изглежда един обикновен ден от лагера на отбора.

Клубната камера “наднича" зад кулисите на ежедневието – от тренировъчния процес до атмосферата извън терена.

В центъра на вниманието са халфовете Ивайло Иванов и Ефе Али, които ни допускат по-близо до ритъма и настроението в тима.

Вижте как протичa един лагерен ден на Локомотив в Белек!

Още по темата: общо новини по темата: 389
26.01.2026
25.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/65 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Крушарски: Има интерес на ЦСКА 1948 към Переа, чакам оферта
 Ален Ожболт вкара в Солун, продължава да е №3 при голмайсторите в Суперлигата
 Дубълът на Локо постигна обрат срещу третия отбор на ЦСКА
 Шеф на Локо: Има 3 оферти за Переа! Предполагам, че трансфер ще има, но всеки си дърпа чергата към него
 Илиян Филипов: Болни мозъци! Това е Локо (Пловдив) - те мразят повече Ботев, отколкото да обичат собствения си клуб
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: