Отборът на Ботев не успя се реваншира пред своите привърженици за загубата от Локомотив в дербито на Пловдив и записа второ поредно поражение в плейофите от втората четворка на Първа лига. "Канарчетата" отстъпиха на Черно море с 0:2 като гости в мач от 33-ия кръг, който се игра на стадион "Тича" във Варна.

Асен Чандъров (41-дузпа) и Асен Дончев (90+18 - дузпа) се разписаха за домакините.

Двубоят обаче бе белязан от огромен расистки скандал, слад като фенове на домакините обиждаха защитника на Ботев Антоан Конте и той не пожела да довърши срещата, която бе прекъсната за 16 минути.

Така възпитаниците на Лъчезар Балтанов останаха с 46 точки на четвъртото място в групата. "Моряците" са втори с 51 точки.

Първото опасно положение в двубоя бе пред вратата на Ботев в 24-ата минута. След пробив отдясно се стигна до центриране по земя към Васил Панайотов, който от 7-8 метра разстояние шутира силно, но в тялото на Енок Куатенг. Топката стигна до Георги Лазаров, който отново я подаде на Панайотов и той отправи втори силен шут, но този път над напречната греда.

Минута по-късно Георги Лазаров бе изведен отдясно и стреля по диагонала, но Даниел Наумов спаси.

В 33-ата минута дойде първото чисто положение за ботевистите. Калу центрира към наказателното поле, където Маскоте се наведе ниско и засече с глава, но Криктиан Томов плонжира и изби топката.

В 36-ата минута Асен Чандъров проби по лявото крило и след острото му центриране Антоан Конте опита да изчисти с тяло в корнер. В тази ситуация обаче се намеси ВАР и привика рефера Георги Давидов да гледа на монитора, тъй като топката удря ръката на френския защитник. Съдията отсъди дузпа, която бе реализирана от Асен Чандъров за 1:0.

"Канарчетата" стигнаха до втората си добра атака чак в 62-ата минута. Калу проби отдясно в наказателното поле и центрира към точката за изпълнение на дузпа. Там Никола Илиев засече с глава, но в обсега на Кристиан Томов.

Минута след това Чимези Уилямс бе изведен чудесно по десния фланг, напредна и шутира мощно, но много над гредата в аут.

След скандалната ситуация в 70-ата минута на двубоя ботевистите не успяха да стигнат до чисто положение. Моряците имаха шансове дори да удвоят преднината си, но Даниел Наумов се намеси чудесно.

Така се стигна до 104-ата минута, когато Георги Давидов отсъди дузпа за нарушение на Константинос Балоянис срещу Васил Панайотов. Тя бе потвърдена от ВАР, а Асен Дончев реализира за 2:0.

Черно море: Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Чандъров, Емануил Няголов, Георги Лазаров, Жоао Бандаро, Влатко Дробаров, Берк Бейхан, Ертан Томбак, Васил Панайотов, Селсо Сидни.

​Ботев Пловдив: Даниел Наумов, Никола Илиев, Самуил Цонов (46- Чимези Уилямс), Карлос Алгара, Антоан Конте (89- Ивайло Видев), Енок Куатенг (89- Закария Тиндано), Франклин Маскоте, Константинос Балоянис, Лукас Араужо (46- Едсон Силва), Симеон Петров, Самуел Калу.