ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев показа колко трябва да плати, за да паднат всички забрани на ФИФА! Сумата е стряскаща
Автор: Стойчо Генов 17:10Коментари (0)499
©
Ръководството на ПФК Ботев се обърна към всички привърженици на клуба относно финансовите задължения, които доведоха до множество забрани от ФИФА.

Според предоставената от "жълто-черния" клуб справка общата сума, която трябва да се погаси, е 1 482 484,80 лева или 757 982,44 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното становище на ПФК Ботев:

Скъпи ботевисти,

Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от "Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното "Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.

Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.

Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим.

Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.

Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.

Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.

Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.

Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –

с пълни трибуни на нашия красив стадион,

с единен дух

и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.

Само Ботев!
Още по темата: общо новини по темата: 611
22.12.2025
21.12.2025
20.12.2025
19.12.2025
18.12.2025
18.12.2025
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бивш клуб на Димитър Илиев изпрати оферта за звезда на Ботев
 Камбуров: Пиша 6 плюс на момчетата от Локо, дано този път дербито за Купата да завърши
 40 години от един от най-фантастичните мачове в историята на Ботев
 ПФК Ботев зарадва много малчугани на коледния базар "Колежа"
 ПФК Ботев се включи отново в кампанията за мъничката Бела
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: