ПФК Ботев показа колко трябва да плати, за да паднат всички забрани на ФИФА! Сумата е стряскаща

Според предоставената от "жълто-черния" клуб справка общата сума, която трябва да се погаси, е 1 482 484,80 лева или 757 982,44 евро.



Скъпи ботевисти,



Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от "Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното "Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.



Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.



Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим.



Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.



Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.



Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.



Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.



Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –



с пълни трибуни на нашия красив стадион,



с единен дух



и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.



Само Ботев!