|ПФК Ботев показа колко трябва да плати, за да паднат всички забрани на ФИФА! Сумата е стряскаща
Ръководството на ПФК Ботев се обърна към всички привърженици на клуба относно финансовите задължения, които доведоха до множество забрани от ФИФА.
Според предоставената от "жълто-черния" клуб справка общата сума, която трябва да се погаси, е 1 482 484,80 лева или 757 982,44 евро.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното становище на ПФК Ботев:
Скъпи ботевисти,
Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от "Нашият клуб – нашият президент“ по време на предишното "Европейско управление“ на ПФК Ботев Пловдив.
Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство.
Не се съмнявайте обаче – ние ще се справим и с това. Длъжни сме да го направим.
Длъжни сме пред историята на клуба, пред емблемата, пред всички вас.
Нашата цел остава ясна и непроменена – да дадем реална възможност на нашия треньор, един от най-големите футболни специалисти в България, да изгради качествен, боеспособен и конкурентен отбор, който да носи гордост и радост на жълто-черната общност.
Благодарим ви за търпението, подкрепата и вярата. Без вас тази битка не може да бъде спечелена.
Пожелаваме на всички вас весели празници и щастливо посрещане на Новата година.
Нека си пожелаем една силна 2026 година за Ботев Пловдив –
с пълни трибуни на нашия красив стадион,
с единен дух
и с безрезервна подкрепа за нашите момчета на терена.
Само Ботев!
