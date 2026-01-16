ПФК Ботев се заигра с фенове на Левски: Око-Флекс ще е с две калъфки

© ПФК Ботев Пловдив се заигра с фенове на Левски заради случая с футболиста Армстронг Око-Флекс, видя Plovdiv24.bg. От "жълто-черния" клуб бяха провокирани от привърженици на "сините", които се шегуваха по темата в официалната страница на Ботев във Фейсбук.



Там "канарите" публикуваха информация за съботното си заминаване за лагера в Турция.



Един от привържениците написа следния коментар: "Око Флекс там ли ще е?“



Това явно подразни хората от ПФК Ботев и чрез официалния си профил те отговориха: "Да, с две калъфки“.



Друг привърженик пък също подхвана темата и написа: "Поне ви освободихме едно място в самолета“.



От ПФК Ботев решиха да не подминат и този коментар, като отговориха следното: "Щяхме да ти го предложим, но един испанец те изпревари“, визирайки привлечения от Берое халф Карлос Алгара.



А ето и самата информация за заминаването на Ботев в Турция:



Отборът на Ботев Пловдив ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия.



"Жълто-черните“ ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище "Васил Левски“ в София.



Пред журналистите ще застане спортният директор на "канарчетата“ Иван Цветанов.



На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:



21.01 – срещу Партизан (Сърбия)



24.01 – срещу Оболон (Украйна)



27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)



30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)