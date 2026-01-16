ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев се заигра с фенове на Левски: Око-Флекс ще е с две калъфки
Автор: Стойчо Генов 12:15
©
ПФК Ботев Пловдив се заигра с фенове на Левски заради случая с футболиста Армстронг Око-Флекс, видя Plovdiv24.bg. От "жълто-черния" клуб бяха провокирани от привърженици на "сините", които се шегуваха по темата в официалната страница на Ботев във Фейсбук.

Там "канарите" публикуваха информация за съботното си заминаване за лагера в Турция.

Един от привържениците написа следния коментар: "Око Флекс там ли ще е?“

Това явно подразни хората от ПФК Ботев и чрез официалния си профил те отговориха: "Да, с две калъфки“.

Друг привърженик пък също подхвана темата и написа: "Поне ви освободихме едно място в самолета“.

От ПФК Ботев решиха да не подминат и този коментар, като отговориха следното: "Щяхме да ти го предложим, но един испанец те изпревари“, визирайки привлечения от Берое халф Карлос Алгара.

А ето и самата информация за заминаването на Ботев в Турция:

Отборът на Ботев Пловдив ще отпътува в събота за подготвителния си лагер в Анталия.

"Жълто-черните“ ще пристигнат около 8:30 часа на Терминал 2 на Летище "Васил Левски“ в София.

Пред журналистите ще застане спортният директор на "канарчетата“ Иван Цветанов.

На турска земя пловдивчани ще изиграят четири контролни срещи:

21.01 – срещу Партизан (Сърбия)

24.01 – срещу Оболон (Украйна)

27.01 – срещу Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина)

30.01 – срещу Пахтакор (Узбекистан)
 ПФК Ботев към БФС: Не сте компетентни и неправилно тълкувате договорната клауза
 БФС: Договорът на Око-Флекс с Ботев е прекратен
 Илиян Филипов: Кражба! Око-Флекс е футболист на Ботев! Заряза си колата цяла нощ да работи и остави апартаментът отключен
 Херо: Взимаме ляв защитник на Гьозтепе под наем, както и вътрешен халф на Берое
 Ботев победи Марица в първата контрола за двата тима
