Арда е фаворит днес, но Херо едва ли ще се примири с това
Автор: Лъчезар Тодоров 09:43
© Plovdiv24.bg
Арда Кърджали е домакин на Ботев Пловдив в двубой от междинния 18-и кръг на Първа лига. Срещата на "Арена Арда" започва в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Драгомир Драганов.

Играчите на Александър Тунчев се намират 9-а позиция с 20 точки. Кърджалийци спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 2 победи, 3 равенства и 4 поражения при голова разлика 7:10. Последната срещат между двата тима завърши 0:5 за Арда.

Момчетата на Димитър Димитров са 11-и с 20 точки. "Канарчетата" имат 3 победи в последните си 5 двубоя, а като гости имат 4 победи и 4 загуби при голова разлика 16:12. Ботев няма победа в последните си 5 двубоя с Арда.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Арда е 2.20, докато този за Ботев е 3.66. Равенството е оценено на 3.10.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за кърджалийци е оценен на 2.04, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 3.75. Равенството е оценено на 3.30.
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
Статистика: