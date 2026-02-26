ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Предстои важно гостуване, билетите утре ще са по-скъпи
Автор: Стойчо Генов 16:09Коментари (0)407
©
ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да информира своите привърженици за предстоящото гостуване на Монтана.

Двубоят от 23-ия кръг на Първа лига е утре (27 февруари) от 15,15 часа на стадион "Огоста".

"Предстои важно гостуване в Монтана на стадион "Огоста“. Билетите са налични онлайн тук и са на цена от 5 евро. В деня на мача пропуските ще са по 6 евро на касите на стадиона", написаха по този повод от "жълто-черния" клуб.
