Ботев Пловдив търси първа домакинска победа за сезона

© Ботев Пловдив е домакин на ЦСКА 1948 в първи мач от 10-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.



Играчите на Николай Киров заемат 13-а позиция във временното класиране със 7 точки след 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат де победи в последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 1 равенство и 3 поражения при голова разлика 1:8. Последният мач между двата тима в Пловдив завърши 0:5 за гостите.



Възпитаниците на Иван Стоянов се намират на второ място в подреждането с 19 точки. Отборът от Бистрица спечели 4 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 успех, 1 равенство и 2 поражения при голова разлика 4:5. Ботев има 1 успех в последните си 5 официални срещи с ЦСКА 1948.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на клуба от Бистрица е 2.25, докато този за домакините е 3.20. Равенството е оценено на 3.40.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 2.28, докато евентуален триумф на "жълто-черните" е със ставка 3.15. Равенството е оценено на 3.30.