ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев Пловдив търси първа домакинска победа за сезона
Автор: Лъчезар Тодоров 09:32Коментари (0)177
©
Ботев Пловдив е домакин на ЦСКА 1948 в първи мач от 10-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Христо Ботев" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Играчите на Николай Киров заемат 13-а позиция във временното класиране със 7 точки след 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат де победи в последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 1 равенство и 3 поражения при голова разлика 1:8. Последният мач между двата тима в Пловдив завърши 0:5 за гостите.

Възпитаниците на Иван Стоянов се намират на второ място в подреждането с 19 точки. Отборът от Бистрица спечели 4 от последните си 5 мача в първенството, а като гости имат 1 успех, 1 равенство и 2 поражения при голова разлика 4:5. Ботев има 1 успех в последните си 5 официални срещи с ЦСКА 1948.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на клуба от Бистрица е 2.25, докато този за домакините е 3.20. Равенството е оценено на 3.40.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 2.28, докато евентуален триумф на "жълто-черните" е със ставка 3.15. Равенството е оценено на 3.30.
Още по темата: общо новини по темата: 392
24.09.2025
24.09.2025
23.09.2025
22.09.2025
22.09.2025
21.09.2025
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Слави Шопов с първи гол в Хърватия, след това даде любопитно интервю
 ПФК Ботев: Нуждаем се от нашия 12-и играч по пътя към първия домакински успех
 Фен зона за мача Ботев - ЦСКА 1948, вратите на стадиона отварят в 16:00 часа
 Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
 Ботев вече продава билетите за мача с Левски, цените са от 20 до 140 лв.
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: