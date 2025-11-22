ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Христо Янев с доста странно изказване за отбора на Ботев Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:13Коментари (0)480
©
виж галерията
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от характера, който показаха неговите футболисти при победата с 2:1 над Ботев Пловдив на Националния стадион "Васил Левски“.

"Успяхме да спечелим с характер. Това липсваше на ЦСКА. Голямо раздаване на целия отбор. Създаваме ситуации за гол. Това понякога не е достатъчно. Достатъчно е да мобилизираш цялата група. Тази енергия ни донесе победата днес“, започна Янев.

"Както видяхме, Ботев не ни изненада с абсолютно нищо. Стартирахме по-колебливо. Цяла седмица се подготвяхме да играем срещу петица в защита“, продължи наставникът на ЦСКА.

"Радвам се, имахме нужда от този мач, за да разберем, че наистина сме променен отбор. Надявам се това нещо да даде увереност на всички в отбора. Всеки един от нас трябва да се раздава във всекидневната работа. Това трябва да ни стимулира“, добави Христо Янев.

Още по темата: общо новини по темата: 549
22.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
21.11.2025
21.11.2025
предишна страница [ 1/92 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Херо: Съдията повлия на мача! Нямаше дузпа за ЦСКА, а за нас не бе отсъдена чиста такава
 Ботев поведе на ЦСКА, но Кошмара вгорчи дебюта на Херо
 Изненадващ титуляр в Ботев, ето го избора на Херо за мача с ЦСКА
 Херо готви капан в първия си мач след 902 дни треньорска почивка
 Последната тренировка на Ботев преди ЦСКА - едновременно на два терена в "Коматево"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: