Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от характера, който показаха неговите футболисти при победата с 2:1 над Ботев Пловдив на Националния стадион "Васил Левски".



"Успяхме да спечелим с характер. Това липсваше на ЦСКА. Голямо раздаване на целия отбор. Създаваме ситуации за гол. Това понякога не е достатъчно. Достатъчно е да мобилизираш цялата група. Тази енергия ни донесе победата днес“, започна Янев.



"Както видяхме, Ботев не ни изненада с абсолютно нищо. Стартирахме по-колебливо. Цяла седмица се подготвяхме да играем срещу петица в защита“, продължи наставникът на ЦСКА.



"Радвам се, имахме нужда от този мач, за да разберем, че наистина сме променен отбор. Надявам се това нещо да даде увереност на всички в отбора. Всеки един от нас трябва да се раздава във всекидневната работа. Това трябва да ни стимулира“, добави Христо Янев.



