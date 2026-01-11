© виж галерията Зимна приказка на най-красивия стадион в България. Това написаха от ПФК Ботев в своята официална страница във Фейсбук.



От клуба публикуваха и няколко снимки от побелелия от сняг стадион, от които се вижда и работещата система за изкуствено слънце.



Жълто-черните водят подготовката си на базата в "Каматево", като днес футболистите имаха почивка, дадена от треньора Димитър Димитров - Херо след интензивната първа седмица от подготовката.



От утре "канарите" продължават с двуразовите тренировки, а на 15 януари е първата контрола срещу отбора на Марица (Пловдив). Два дни по-късно ботевистите заминават на лагер в Анталия.