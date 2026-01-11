ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев: Зимна приказка на най-красивия стадион в България
Автор: Стойчо Генов 17:57Коментари (1)564
©
виж галерията
Зимна приказка на най-красивия стадион в България. Това написаха от ПФК Ботев в своята официална страница във Фейсбук.

От клуба публикуваха и няколко снимки от побелелия от сняг стадион, от които се вижда и работещата система за изкуствено слънце.

Жълто-черните водят подготовката си на базата в "Каматево", като днес футболистите имаха почивка, дадена от треньора Димитър Димитров - Херо след интензивната първа седмица от подготовката.

От утре "канарите" продължават с двуразовите тренировки, а на 15 януари е първата контрола срещу отбора на Марица (Пловдив). Два дни по-късно ботевистите заминават на лагер в Анталия.
Още по темата: общо новини по темата: 639
09.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
07.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/107 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Честито! Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години
 Игра паметни мачове за Ботев, беше и капитан, но сега се върна в родния Раковски
 Официално: Желанието на Ботев не бе уважено, ето кога ще е дербито за Купата
 Око-Флекс все по-близо до трансфер, Лудогорец и ЦСКА се наредиха на опашката
 Попето: Аз докарах Наумов в Ботев! Убедих доста хора да се откажат от 3-4 заплати, включително и Керкез
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: