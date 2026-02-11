ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов с нова публикация във Фейсбук: Днес за мен е специален ден
Автор: Стойчо Генов 14:54Коментари (1)888
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов продължи активността си в социалната мрежа и направи нова публикация в личния си профил във Фейсбук. Този път бизнесменът съобщи важна спортно-техническа новина от "кухнята" на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса изявлението на шефа на ПФК Ботев:

Днес за мен е специален ден.

ПФК Ботев Пловдив продължава напред със своя юноша Ивайло Видев. Подписахме нов договор за срок от три години – от 01.07.2026 г. до 30.06.2029 г.

Ивайло е само на 19, но развитието му през последния период беше повече от впечатляващо. Видяхме израстване в играта, увереност в решенията и най-важното – отношение към емблемата. Такива момчета трябва да бъдат гръбнакът на отбора.

За мен това не е просто подновяване на договор. Това е ясна посока. Ботев ще гради около своите кадри. Ще даваме път на момчетата от нашата ДЮШ, ще ги защитаваме и ще им създаваме условия да се развиват на най-високо ниво.

Когато един юноша стигне до първия отбор и се утвърди, това е най-силната мотивация за всички в школата. Това е доказателство, че трудът се забелязва и се оценява. Че вратата не е затворена. Че шансът е реален.

Искам всяко дете в академията да знае – ако работиш достатъчно, ако носиш Ботев в сърцето си и ако си готов да се бориш, мястото ти може да бъде на терена пред хиляди ботевисти.

Продължаваме да изграждаме отбор със самочувствие, идентичност и характер.

Ботев има бъдеще. И това бъдеще е наше.
Стига сте ни занимавали с този графоман! По три декларации на ден пише, че и след това от клуба пак ги пускат, като техни!
