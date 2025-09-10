© Plovdiv24.bg виж галерията Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е отказал категорично трансфер в ЦСКА на един от основните футболисти на "канарите", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Става въпрос за гръцкия защитник Константинос Балоянис.



Пловдивският бизнесмен разказа любопитни подробности на днешната си пресконференция на стадион "Христо Ботев":



Имахме предложение от ЦСКА за Балоянис два дни преди затваряне на трансферния прозорец. Офертата беше ниска, може би около една четвърт от реалната му цена. Отказах я.



Имаме нужда от пари, но предпочетохме Балоянис да си остане в Ботев и да даде всичко от себе си до края на своя договор, който изтича на 30 юни. Целта сега е оставане в Първа лига, а пък догодина да надградим и да се борим за Европа", заяви Илиян Филипов.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция на финансовия благодетел на ПФК Ботев!



