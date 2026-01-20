ИЗПРАТИ НОВИНА
Официално: Ботев продаде Оджо в Полша, сумата е конфиденциална
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:29Коментари (2)525
©
Ботев Пловдив трансферира полузащитника Емануел Абрахам Оджо в полския Ракув. Двата клуба проведоха дълги преговори преди финализирането на трансфера.

Сумата относно правата на полузащитника е конфиденциална, а "жълто-черните“ запазват процент при следващ трансфер на 19-годишния нигериец, уточниха от ПФК Ботев.

Абрахам Оджо се присъедини към Ботев Пловдив през януари 2025 година, като изигра общо 28 мача с екипа на "канарчетата“.

ПФК Ботев Пловдив благодари на Абрахам Оджо за професионализма и отдадеността с "жълто-черния“ екип и му пожелава успехи в бъдещата му професионална кариера, завършва официалното съобщение на клуба.


