Официално: Ботев продаде Оджо в Полша, сумата е конфиденциална

© Ботев Пловдив трансферира полузащитника Емануел Абрахам Оджо в полския Ракув. Двата клуба проведоха дълги преговори преди финализирането на трансфера.



Сумата относно правата на полузащитника е конфиденциална, а "жълто-черните“ запазват процент при следващ трансфер на 19-годишния нигериец, уточниха от ПФК Ботев.



Абрахам Оджо се присъедини към Ботев Пловдив през януари 2025 година, като изигра общо 28 мача с екипа на "канарчетата“.



ПФК Ботев Пловдив благодари на Абрахам Оджо за професионализма и отдадеността с "жълто-черния“ екип и му пожелава успехи в бъдещата му професионална кариера, завършва официалното съобщение на клуба.