Първа версия за раздялата: Попето напуснал заради рязка промяна в отношението към него?

© Стана ясна една от предполагаемите причини, за да се стигне до вчерашната сензационна раздяла между ПФК Ботев (Пловдив) и капитана на отбора Ивелин Попов.



Двете страни се разделят след проведени разговори, в които футболистът е изложил своите виждания и е пожелал да си тръгне. Бившият национал се почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно той бе водеща фигура в запазването на елитния статут на "канарчетата" и преговорите между Антон Зингаревич и настоящият благодетел Илиян Филипов.



Това твърди "Труд", без обаче да се позовава на конкретни източници. Засега темата не е коментирана от самия Ивелин Попов, а от ПФК Ботев уточниха, че в следващите дни ръководството ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба.



Трикратният футболист №1 на България може да се озове в Локомотив София. Подобна вероятност съществуваше след края на миналата кампания, когато той бе поканен от новия треньор на "железничарите" Станислав Генчев. В крайна сметка Попов остана лоялен на Ботев и започна кампанията със статут на капитан на тима.



Ако се стигне до преминаване в "Надежда", Ивелин Попов може да дебютира с "червено-черната" фланелка още срещу Левски през уикенда. Мачът е на стадион "Локомитив" на 14 септември.