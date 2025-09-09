ИЗПРАТИ НОВИНА
Първа версия за раздялата: Попето напуснал заради рязка промяна в отношението към него?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (0)1383
©
Стана ясна една от предполагаемите причини, за да се стигне до вчерашната сензационна раздяла между ПФК Ботев (Пловдив) и капитана на отбора Ивелин Попов.

Двете страни се разделят след проведени разговори, в които футболистът е изложил своите виждания и е пожелал да си тръгне. Бившият национал се почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно той бе водеща фигура в запазването на елитния статут на "канарчетата" и преговорите между Антон Зингаревич и настоящият благодетел Илиян Филипов.

Това твърди "Труд", без обаче да се позовава на конкретни източници. Засега темата не е коментирана от самия Ивелин Попов, а от ПФК Ботев уточниха, че в следващите дни ръководството ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба.

Трикратният футболист №1 на България може да се озове в Локомотив София. Подобна вероятност съществуваше след края на миналата кампания, когато той бе поканен от новия треньор на "железничарите" Станислав Генчев. В крайна сметка Попов остана лоялен на Ботев и започна кампанията със статут на капитан на тима.

Ако се стигне до преминаване в "Надежда", Ивелин Попов може да дебютира с "червено-черната" фланелка още срещу Левски през уикенда. Мачът е на стадион "Локомитив" на 14 септември.
Статистика: