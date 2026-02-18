ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов наруши 7-дневното мълчание и избухна със среднощен коментар
Автор: Стойчо Генов 10:45Коментари (0)430
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов наруши 7-дневното си мълчание в социалната мрежа и отново предизвика стотици реакции. Бизнесменът не беше публикувал пост в личния си профил във Фейсбук от 11 февруари - денят преди дербито с градския съперник Локомотив.

Направи го тази нощ със силен коментар в 0,13 часа.

"Смелите не оцеляват - те побеждават", написа големият шеф на Ботев, с което предизвика над 400 реакции.

Един от потребителите във Фейсбук, с никнейм Чичо Гошо, опита да провокира Филипов със следния коментар:

Спри да пишеш пиян. За тия заклинания: ходи при Индиана Джоунс. Какво занимаваш хората. Вземи по-добре бий някой мач.

Финансовият благодетел на Ботев не се сдържа и му отговори по този начин:

Чичо Гошо или Рашко, покажи си личицето! Излезте от дупките, в които се криете!
