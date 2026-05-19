Ръководството на Ботев Пловдив публикува подробен отчет за посещаемостта на домакинските срещи на отбора през настоящия сезон 2025/2026. От него става ясно, че най-посетеният мач е дербито на града срещу Локомотив от 4 април, което приключи 1:1 - 12 112 зрители. Втори по посещаемост се оказа първият домакински мач за сезона - срещу ЦСКА на 19 юли 2025 г. Тогава на стадиона е имало 11 259 зрители.

Ботевисти,

В изпълнение на ангажимента ни за прозрачно и отговорно управление на клуба, публикуваме подробен отчет за посещаемостта на домакинските срещи на Ботев Пловдив през сезон 2025/26.

Посочените данни обхващат всички зрители, преминали през турникетната система на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Ето посещаемостта на всички мачове на стадион "Христо Ботев" през сезона

Изказваме искрената си благодарност към всички привърженици, които през изминалия сезон бяха неизменно до отбора на "Колежа“ и подкрепяха клуба със своето присъствие, доверие и лични средства.

Вашата подкрепа остава основен двигател за развитието на клуба и утвърждаването на ботевистката общност.

Очакваме ви и през следващия сезон в дома на ботевизма на "Източен“ 10.