Стефанов: Ако Илиян Филипов е мъж, носи панталони и претендира, че е мъжкар, да отидем на детектор! Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс!
Автор: Стойчо Генов 15:45
©
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отправи доста интересно предложение към финансовия благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов. То е свързано със скандала между двамата преди месеци, който доведе до завеждане на дело за клевета от страна на пловдивския бизнесмен.

Ето какво каза днес шефът на Славия пред журналисти по време на брифинг в столиния "Пресклуб България":

"Г-н Филипов ме съди за 20 000 лева за обида. Бил съм го обидил с това, че съм казал, че негов човек се е обаждал на мой футболист. Всичко това е документирано в полицията. Аз не се притеснявам, въпреки че той ме съди в Пловдив. Можеше да ме съди даже и в Марково, ако иска. 

Но ако той е мъж и претендира, че е коректен, че е точен и че няма нищо общо с това, аз заявявам пред всички вас, че му предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата. Министерството на вътрешните работи е достатъчно компетентно, честно и без съмнения.

Да се явим двамата и там да се види кой - прав, кой - крив. Ако искате, може и вие да присъствате - аз съм готов и на този вариант.

Ако е мъж, носи панталони и претендира, че е мъжкар ... не такива адвокати, съдии-мъдии, после ще го отлагаме, ще го местим в София, градски, върховеин, еди какво си ... Да отидем на детектор на лъжата. Право куме в очи - това му предлагам. И нека да каже дали е съгласен. Ако е да, да отидем в Министерството на вътрешните работи, с присъствието на журналисти и да се види.

Няма смисъл да разговарям с него! Какво имам да разговарям? Един път се чух с него по телефона и ми обясняваше, че ...

Аз вярвам 100 процента на човека, който дойде. Казах на полицията, тя го извика, сне показанията му, направиха проверка и се оказа, че момчето каква истината.

Вижте, аз изключвам този човек (б.р. става въпрос за Илиян Филипов). Той е толкова далеч от футбла, колкото аз от Марс.
0
 
 
Браво бат Венци, сложи го на място тоя кранист. Какъв мъж е тоя, който кара вратаря си, да ляга на терена и да се прави на умрял. Срам и позор за вси кънари, е тоя олигофрен с анцунГ
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 42 мин.
0
 
 
Одъртял фрол - само простотии и лъжи от него. Бандит, сикаджия - нямай вяра. Тоя шкембак колкото мача е продал и колкото тото е играл - никой няма толкова косми на главата!
-1
 
 
Хахаха панталон, бас държа че той през живота си не е носил панталон, сигурно и не притежава панталон , само анцузи :)))
0
 
 
Бат’Венци, тебе 20 хилки не могат да те уплашат, не се стряскай! Тези саги с които си известен и желанието винаги да си в центъра на внимание обясняват всичко. Жив и здрав и поздрави на Маджо.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
