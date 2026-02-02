Стефанов: Ако Илиян Филипов е мъж, носи панталони и претендира, че е мъжкар, да отидем на детектор! Той е толкова далеч от футбола, колкото аз от Марс!

© Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отправи доста интересно предложение към финансовия благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов. То е свързано със скандала между двамата преди месеци, който доведе до завеждане на дело за клевета от страна на пловдивския бизнесмен.



Ето какво каза днес шефът на Славия пред журналисти по време на брифинг в столиния "Пресклуб България":



"Г-н Филипов ме съди за 20 000 лева за обида. Бил съм го обидил с това, че съм казал, че негов човек се е обаждал на мой футболист. Всичко това е документирано в полицията. Аз не се притеснявам, въпреки че той ме съди в Пловдив. Можеше да ме съди даже и в Марково, ако иска.



Но ако той е мъж и претендира, че е коректен, че е точен и че няма нищо общо с това, аз заявявам пред всички вас, че му предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата. Министерството на вътрешните работи е достатъчно компетентно, честно и без съмнения.



Да се явим двамата и там да се види кой - прав, кой - крив. Ако искате, може и вие да присъствате - аз съм готов и на този вариант.



Ако е мъж, носи панталони и претендира, че е мъжкар ... не такива адвокати, съдии-мъдии, после ще го отлагаме, ще го местим в София, градски, върховеин, еди какво си ... Да отидем на детектор на лъжата. Право куме в очи - това му предлагам. И нека да каже дали е съгласен. Ако е да, да отидем в Министерството на вътрешните работи, с присъствието на журналисти и да се види.



Няма смисъл да разговарям с него! Какво имам да разговарям? Един път се чух с него по телефона и ми обясняваше, че ...



Аз вярвам 100 процента на човека, който дойде. Казах на полицията, тя го извика, сне показанията му, направиха проверка и се оказа, че момчето каква истината.



Вижте, аз изключвам този човек (б.р. става въпрос за Илиян Филипов). Той е толкова далеч от футбла, колкото аз от Марс.