Изненада! Гласеният за преотстъпване Джон Емануел се върна в Ботев

© Отборът на Ботев Пловдив продължава с двуразовите тренировки на лагера в Анталия.



Сутрешното занимание бе с разнообразни игри, докато следобедната сесия е изцяло бегова и със сериозни натоварвания за футболистите.



Към групата на “жълто-черните" изненадващо се присъедини Джон Емануел, който тренира наравно със своите съотборници.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в началото на месеца от ПФК Ботев обявиха, че той ще бъде преотстъпен на друг отбор.



След това Джон Емануел започна подготовка със Спартак (Варна).