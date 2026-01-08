ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима от ненужните в Ботев бързо се ориентираха, почнаха тренировки край морето
Автор: Стойчо Генов 10:35Коментари (0)639
©
Трима от футболистите на Ботев (Пловдив), за които от ръководството обявиха, че ще бъдат преотстъпени на други отбори, бързо се ориентираха към нови предизвикателства. Става въпрос за Джон Емануел, Таилсон и Талис Жозе да Силва.

Те стартираха вчера предсезонна подготовка с отбора на Спартак (Варна). Статутът им обаче все още не е изяснен напълно, тъй като окончателното решение за бъдещето им при "соколите" ще бъде взето от новия спортен директор Пламен Гетов и треньора Гьоко Хаджиевски.

Ето какво гласи официалното съобщение на Спартак (Варна):

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Седем са новите играчи, които водят подготовка с тима. Някои от тях са на проби и крайното решение за бъдещето им ще бъде взето след решение на спортния директор Пламен Гетов, старши треньора Гьоко Хаджиевски и неговия щаб.

В момента с отбора тренират Жота Лопес (AC Vila Meа), Джон Емануел, Таилсон Гонсалвеш, Талис Жозе да Силва (Ботев Пд), Петър Принджев (Ямбол), Борис Иванов (Пирин) и Боян Дишков (Спартак Плевен).

В следващите дни към тима ще се присъединят още няколко футболисти.
