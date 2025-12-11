ПФК Ботев: Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар "Колежа"

© ПФК Ботев (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да обяви "първото знаково събитие на Коледен базар “Колежа".



Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб:



Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар “Колежа".



В неделя (14.12) Слави The Clashers ще посрещне на стадион “Христо Ботев" всички свои фенове.



Фен-срещата ще се състои от 17:00 часа на специалната сцена, която се намира пред най-красивия стадион в България.



Коледен базар “Колежа" ще отвори врати в 10:00 часа в неделния ден. Всички пловдивчани ще могат да се насладят на богатия асортимент от продукти.