ПФК Ботев: Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар "Колежа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:46Коментари (3)1661
©
ПФК Ботев (Пловдив) използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да обяви "първото знаково събитие на Коледен базар “Колежа".

Ето какво написаха от "жълто-черния" клуб:

Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар “Колежа".

В неделя (14.12) Слави The Clashers ще посрещне на стадион “Христо Ботев" всички свои фенове.

Фен-срещата ще се състои от 17:00 часа на специалната сцена, която се намира пред най-красивия стадион в България.

Коледен базар “Колежа" ще отвори врати в 10:00 часа в неделния ден. Всички пловдивчани ще могат да се насладят на богатия асортимент от продукти.
Този го разкарват като панаирджийска мечка. Тук интересно е аудиторията му, която е 7г-12г, какво ще ги черпите на коледния базар? Вурст с бира? Или захарен памук?
-1
 
 
ще има ли кисело зеле на базара
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
