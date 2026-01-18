© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив направи днес първата си тренировка от подготвителния лагер в Анталия.



Точно в 11:00 часа наставникът Димитър Димитров изведе възпитаниците си на отличния терен на спортен център “Корендон".



Извън основната група тренираха Тодор Неделев, Енрике Жоку и Самуел Калу, за които бяха предвидени занимания във фитнеса.



Втората тренировка за деня на “жълто-черните" е от 17:00 часа местно време.