Неделев, Жоку и Калу тренираха извън основната група, заниманията се провеждат на отличен терен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:38Коментари (0)95
Отборът на Ботев Пловдив направи днес първата си тренировка от подготвителния лагер в Анталия.

Точно в 11:00 часа наставникът Димитър Димитров изведе възпитаниците си на отличния терен на спортен център “Корендон".

Извън основната група тренираха Тодор Неделев, Енрике Жоку и Самуел Калу, за които бяха предвидени занимания във фитнеса.

Втората тренировка за деня на “жълто-черните" е от 17:00 часа местно време.
