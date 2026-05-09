Един от най-емблематичните пловдивски треньори празнува днес рожден ден! Става въпрос за футболния ерудит Тенчо Тенев, който навършва 71 години. В момента специалистът е съветник в треньорския щаб на Спартак Пловдив.

Тенчо Тенев е роден на 9 май 1955 година в Чирпан. Той е юноша на Локомотив (Пловдив) и още през 1973 година дебютира за първия тим на черно-белите. Впоследствие богатата му треньорска кариера се развива така, че нито веднъж не се случва да работи като наставник в своя роден клуб.

Като футболист играе още в отборите на Загорец (Нова Загора), Чирпан, Арда, Марица (Пловдив) и Металик (Сопот).

От началото на 90-те години на миналия век се посвещава на треньорска дейност. Предвожда Борислав (Първомай), като класира отбора до 1/8-финалите в турнира за Купата на България.

Между 1993 и 1998 година е начело на Чирпан, с който се наслаждава на впечатляващ рейд до 1/4-финалите в надпреварата. Именно в този период (1993 г.) Чирпан записва историческата победа над ЦСКА.

Предвожда също Спартак (Пловдив), Марково, Ботев (Пловдив), Локомотив (Стара Загора), Марица (Пловдив), Марек (Дупница), Вихрен (Сандански), Родопа (Смолян), Пирин (Гоце Делчев).

Тенчо Тенев е начело на аматьорския национален тим на България, който през 2001 година участва на европейското първенство в Чехия.

Той бе поздравен от привържениците на Спартак Пловдив.

"Не случайно в нашия регистър с треньори той е под №1. Историята му със Спартак започва далеч назад във времето и преминава през няколко важни периода за клуба. Настоящото му завръщане е вече четвъртият му период при "гладиаторите“ - връзка, която говори сама за себе си", написаха "синьо-белите" фенове в своята официална страница във Фейсбук.

"Пожелаваме му здраве, сили, спокойствие и още много футболни емоции със синьо-бялата идея. Нека опитът му продължава да бъде полезен за Спартак, а гладиаторският дух винаги да го съпътства", допълниха още привържениците на Спартак.

