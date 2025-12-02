Собственикът на Спартак: Поставени сме пред неравни условия! Моля общината да осигури средства за терена

© Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев коментира трагичното състояние на терена на клубната база в район "Южен", за което Plovdiv24.bg също информира читателите си.



Пловдивският бизнесмен използва официалната си страница във Фейсбук, за да покаже при какмви условия се игра последният за годината мач срещу Ямбол, спечелен от гостите с 0:3.



Освен това Миленчев изрази мнение, че клубът му е поставен при неравни условия в сравнение с останалите пловдивски клубове Ботев, Локомотив и Марица.



Клубният шеф отправи специална молба към Община Пловдив за отпускане на финансови средства за направата на дренажна система и за поставянето на изцяло нова тревна настилка.



Ето какво заяви по темата собственикът на Спартак (Пловдив):



Причината, поради която си позволявам сега да споделя моето мнение, е заради условията, в които се игра този "мач" и по-специално футболния терен.



Наистина е трудно да се нарече футболен терен или тревна настилка игрището на което се игра мача. С огорчение трябва да отбележа, че това беше истинско мъчение и за нашите футболисти и за тези от гостуващия отбор. Именно при такива условия се вижда най-добре каква е разликата между футболните терени на Ботев Пловдив, на ФК Локомотив Пловдив, а вече и на Марица Пловдив.



Всеки един от тези отбори имат база на която да домакинстват, което е страхотно и трябва да е така. Но днес истински и наистина видях и усетих при какви неравни условия за съжаление сме поставени.



От Българския футболен съюз дадоха разрешение да се проведе футболния мач, но хората, които дойдоха на стадиона и гледаха мача видяха, че това всъщност не беше мач, а по-скоро приличаше на корида или на мач по ръгби от преди повече от 100 години.



През цялото време футболистите газиха в локви, на терена имаше само малки места, на които топката се "движеше" нормално, а футболистите по-скоро трябваше да импровизират и да си припомнят игрите на джитбол.



Всички на стадиона бяха на мнение, че при такива условия футболен мач не трябва да се играе.



И ако за инвестиции в самия спортен комплекс е нужно повече време и сериозна сума пари, то си мисля, че направата на самия футболен терен трябва да се случи най-късно в края на това първенство.



И тук е ГОЛЯМАТА ми молба и апел към ръководството на Община Пловдив и на Общински съвет - Пловдив. Моля Ви да намерите начин и да се осигурят финансови средства за направата на дренажна система и за поставянето на изцяло нова тревна настилка.



И за да не мислите, че това, което ви описвам сега, е пресилено или преувеличено, Ви моля да изгледате само няколко минути от мача и сами ще видите на какво приличаше теренът.