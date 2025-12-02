ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Собственикът на Спартак: Поставени сме пред неравни условия! Моля общината да осигури средства за терена
Автор: Стойчо Генов 09:18Коментари (0)536
©
Собственикът на Спартак (Пловдив) Динко Миленчев коментира трагичното състояние на терена на клубната база в район "Южен", за което Plovdiv24.bg също информира читателите си.

Пловдивският бизнесмен използва официалната си страница във Фейсбук, за да покаже при какмви условия се игра последният за годината мач срещу Ямбол, спечелен от гостите с 0:3.

Освен това Миленчев изрази мнение, че клубът му е поставен при неравни условия в сравнение с останалите пловдивски клубове Ботев, Локомотив и Марица.

Клубният шеф отправи специална молба към Община Пловдив за отпускане на финансови средства за направата на дренажна система и за поставянето на изцяло нова тревна настилка.

Ето какво заяви по темата собственикът на Спартак (Пловдив):

Причината, поради която си позволявам сега да споделя моето мнение, е заради условията, в които се игра този "мач" и по-специално футболния терен.

Наистина е трудно да се нарече футболен терен или тревна настилка игрището на което се игра мача. С огорчение трябва да отбележа, че това беше истинско мъчение и за нашите футболисти и за тези от гостуващия отбор. Именно при такива условия се вижда най-добре каква е разликата между футболните терени на Ботев Пловдив, на ФК Локомотив Пловдив, а вече и на Марица Пловдив.

Всеки един от тези отбори имат база на която да домакинстват, което е страхотно и трябва да е така. Но днес истински и наистина видях и усетих при какви неравни условия за съжаление сме поставени.

От Българския футболен съюз дадоха разрешение да се проведе футболния мач, но хората, които дойдоха на стадиона и гледаха мача видяха, че това всъщност не беше мач, а по-скоро приличаше на корида или на мач по ръгби от преди повече от 100 години.

През цялото време футболистите газиха в локви, на терена имаше само малки места, на които топката се "движеше" нормално, а футболистите по-скоро трябваше да импровизират и да си припомнят игрите на джитбол.

Всички на стадиона бяха на мнение, че при такива условия футболен мач не трябва да се играе.

И ако за инвестиции в самия спортен комплекс е нужно повече време и сериозна сума пари, то си мисля, че направата на самия футболен терен трябва да се случи най-късно в края на това първенство.

И тук е ГОЛЯМАТА ми молба и апел към ръководството на Община Пловдив и на Общински съвет - Пловдив. Моля Ви да намерите начин и да се осигурят финансови средства за направата на дренажна система и за поставянето на изцяло нова тревна настилка.

И за да не мислите, че това, което ви описвам сега, е пресилено или преувеличено, Ви моля да изгледате само няколко минути от мача и сами ще видите на какво приличаше теренът.
Още по темата: общо новини по темата: 77
30.11.2025
27.11.2025
21.11.2025
20.11.2025
19.11.2025
18.11.2025
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ужасният терен на клубната база на Спартак се превърна в подгизнала кална нива
 ПФК Спартак: Подкрепете отбора от трибуните и бъдете 12-ият играч!
 Марица и Спартак дадоха отличен пример за уважение между футболни градски съперници
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: