Спартак спечели малкото дерби на Пловдив, след като победи Марица с 3:1 в двубой от предпоследния кръг на първенството в Трета лига - Югоизточна група. Дербито се игра на стадион “Марица", където "гладиаторите" постигнаха договорка да домакинстват.

Това бе четвърто дерби между двата тима през този сезон на стадиона в "Кършияка", като любопитното е, че синьо-белите нямат загуба в редовното време - 2 победи и 2 равенства по 2:2.

Ариф Ферадов откри за Спартак в 48-ата минута, но само две минути по-късно Велиян Видолов изравни. Успехът бе изкован в рамките на 4 минути, когато Стоян Славков (68) се разписа за 2:1, а Тодор Тодоров (74) оформи крайното 3:1.

Феновете на Спартак в гостуващия сектор на стадион "Марица"

Ръководството на Спартак Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да благодари на синьо-белите фенове за подкрепата им по време на дерби.