Локомотив Пловдив победи новака във Втора лига - Рилски спортист, с 2:0 във втората си контрола от началото на подготовката. Спарингът се игра на стадион "Искър" в Самоков. Черно-белите спечелиха със същия резултат и първата си проверка, която бе срещу тима на Арда.

Ефе Али (30) и Аксел Велев (52) се разписаха за пловдивчани. Двадесетина минути на терена игра и пристигналият на проби в Локомотив Франческо Калия.

Най-интересното от мача по минути:

9’ Удар с глава на играч на Рилски, топката излезе в аут

14’ Шут на Тодор Павлов от дистанция, стражът на самоковци се намеси

19’ Центриране на Парвиз Умарбаев от фаул, защитник в синьо изчисти

20’ Контраатака на Рилски спортист завърши с изстрел покрай вратата на Зовко

25’ Риян засече центриране на Каталин Иту, топката мина покрай целта

30’ ГОЛ за Локомотив! Ефе Али получи в наказателното поле и с премерен изстрел открива резултата за 1:0.

38’ Парвиз Умарбаев напредна и шутира, кълбото мина над напречната греда

44’ Възможност пред Рилски спортист, Зовко бе на мястото си.

45’ Край на първото полувреме

46’ Начало на втората част. Две смени са извършени на полувремето - Боян Милосавлиевич влиза на мястото на Зовко, а Аксел Велев заменя Вангелов

48’ Центриране от фаул за “сините", Милосавлиевич се намеси

49’ Неточен шут на Иту от дистанция, т

50’ Силен удар на Аксел Велев, кълбото минава над напречната греда

50’ В ответната атака самоковци създадоха опасност пред вратата на Локомотив, но “черно-белите" изчистиха топката

52’ ГОЛ за Локомотив. Пловдивчани се възползваха от неразчетено излизане на вратаря на Рилски, като Аксел Велев вкара за 2:0.

66’ Опасен шут на състезател на “сините" минава малко над напречната греда

68’ Няколко смени в Локомотив - в игра влизат Радослав Палазов, Минчев, Денис Кирашки, Грахльов, Миха Търдан, Мартин Атанасов, Запро Динев, Калия и Крист Лонгвил.

78’ Спасяване на Боян Милосавлиевич след удар от близка дистанция

82’ Симеон Георгиев заменя Боян Милосавлиевич

85’ Добра атака на Локомотив завърши с блокиран удар на Мартин Атанасов

90’ Край на мача

Стартов състав на Локомотив Пловдив:

Петър Зовко, Тодор Павлов, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Каталин Иту, Севи Идриз, Мариян Вангелов.