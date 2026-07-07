Аржентина осъществи фамозен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Египет в осминафинален мач от Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Двубоят се игра в Атланта, САЩ, а главен съдия на сблъсъка беше французинът Франсоа Латексие.

В 14-ата минута "фараоните" поведоха в резултата - Маруан Атия центрира, а централният защитник Ясер Ибрахим бе на точното място да засече топката с глава в мрежата.

В 19' Енцо Фернандес изведе на добра позиция Николас Таляфико, който бе препънат в наказателното поле и "гаучосите" получиха дузпа. С изпълнението се нагърби Лионел Меси, но както и в мача с Австрия легендарният аржентинец пропусна след добра намеса на вратаря Уфа Шобеир. Това е 4-а пропусната дузпа на световни финали за бившия играч на Барселона, по този начин той е начело в класацията за най-много пропуснати дузпи на Мондиали.

В 28-ата минута Родриго де Пол центрира прекрасно към Алексис Макалистър, който от много близко стреля с глава, но Шобеир се намеси. В 31' Меси стреля от далечно разстояние от пряк свободен удар и топката се отби от страничната греда.

В 39' Таляфико получи страхотно подаване зад отбраната на Египет и с едно подаде към Хулиан Алварес, който стреля, но Шобеир отново направи фантастично спасяване.

В 58-ата минута "фараоните" организираха страхотна контраатака, в нейния край Мохамед Салах изведе Мостафа Зико, който се разписа. Голът обаче бе отменен за нарушение Атия срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката. Девет по-късно Египет отново организира страхотна контраатака - Салах намери Айсем Хасан, който проби отдясно и сервира топката на Зико, а той на празна врата вкара за 2:0.

В 79-ата минута "Албиселесте" се завърна в срещата, след като Меси центрира а Кристиан Ромеро засече с глава за 1:2. Четири по-късно 8-кратният носител на Златната топка центрира, а след разбъркване Гонсало Монтиел извади топката именно на Меси, който с хубав удар с десния крак изравни за 2:2.

В 92-ата минута "гаучосите" направиха една от малкото си контраатаки в мача - в нейния край Лаутаро Мартинес центрира, а Енцо Фернандес засече по най-добрия начин топката с глава и класира страната си на 1/4-финалите на Мондиала.