Ръководството на бронзовия медалист от последния сезон Локомотив Авиа (Пловдив) съобщи радостна новина за привържениците на отбора. Черно-белите се договориха с централния блокировач Александър Николов да играе в тима и през новия сезон в Супер Волей.

"Националният отбор беше още една стъпка напред. Сега е време натрупаният опит да бъде вложен там, откъдето започна всичко. Алекс Николов продължава с Локомотив Авиа", написаха по този повод от "черно-белия" волейболен клуб.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че 21-годишният Николов е част от националния отбор на Бълтария под 22 години, но е включван и в разширения състав на "А" отбора ни.