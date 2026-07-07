Ръководството на Спартак (Пловдив) обяви за втори път привличането на ново попълнение в отбора. Става въпрос за атакуващия халф Димитър Законов, за чието преминаване сред "синьо-белите" Plovdiv24.bg отдавна инфоромира читателите си.

27-годишният офанзивен играч, който тръгна в големия футбол от школата на Локомотив Пловдив, дори дебютира вече с гол при победата над Калояново с 10:2 в първата предсезонна контрола на отбора.

Ето как от ПФК Спартак представиха днес Димитър Законов:

Добре дошъл, Димитър Законов!

Към редиците на "гладиаторите“ се присъедини Димитър Законов!

27-годишният офанзивен халф пристига с богат опит в професионалния футбол. В своята кариера е носил екипите на Локомотив (Пловдив), Арда (Кърджали), Поморие, Хебър (Пазарджик), Монтана, Нефтохимик, Созопол, Дунав (Русе) и Спортист (Своге). Юношеското му развитие преминава през школите на Славия и Локомотив (Пловдив).

Със своите технически качества, футболен интелект и професионално отношение Димитър идва в Спартак с амбицията да помогне на отбора да постигне поставените цели през новия сезон.

Пожелаваме му здраве, успешен сезон, много силни мачове, голове, асистенции, победи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в семейството на Спартак!