8-годишният български талант Димитър Донов - The Last Don отново покори международната сцена, този път в Испания! След две шампионски титли той дари наградата си за децата на България. Само на 8 години Димитър Донов – The Last Don продължава да пише своята впечатляваща спортна история.

На международния турнир Kimura Cup в Малага, Испания - един от най-силните турнири по граплинг в страната, сред над 1200 състезатели от цял свят, малкият пловдивчанин завоюва две шампионски титли - с кимоно (Gi) и без кимоно (No-Gi), издигайки българския флаг на най-високото място. Но най-голямата му победа не беше на тепиха.

Преди няколко месеца, след като спечели два шампионски колана на международен турнир в Лондон, Димитър получи специална парична награда лично от един от спонсорите на събитието – г-н Турки, който му каза: "Това е за теб… да си купиш PlayStation.“

Вместо да похарчи парите за себе си, Димитър взе решение, което трогна хиляди българи. "Тези пари трябваше да станат PlayStation… но ще станат тепих.“ С тези думи той обяви, че дарява цялата си награда за закупуването на нов тепих за децата от клуб "Тракия-93“ - гр. Стамболийски, за да могат да тренират при по-добри условия и да преследват мечтите си.

ГАЛЕРИЯ: 8-годишният Димитър Донов отново покори международната сцена ‹ ›

Историята му докосна сърцата на хората. Само за едно денонощие видеото с неговото послание събра над 550 000 гледания, 32 000 харесвания, повече от 700 коментара и над 1600 споделяния, превръщайки се в една от най-обсъжданите спортни и благотворителни истории в българските социални мрежи.

Благодарение на огромната подкрепа до момента вече са събрани 1130 евро. До постигането на целта остават още 3870 евро, необходими за закупуването на новия тепих. Димитър Донов показа, че истинският шампион не се познава само по медалите, а по сърцето си. Понякога най-големите герои са най-малките. А най-големите победи не се печелят със златен медал, а с голямо сърце.

Вярваме, че заедно можем повече! Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да помогне с дарение или като сподели историята, за да достигне тя до още повече хора.