Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, започна с успех участието си в квалификациите на сингъл на турнира на клей от сериите ATP Чалънджър 125. Надпреварата се провежда в германския град Брауншвайг и е с награден фонд от 203 900 евро.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" е поставен под №6 в схемата на пресявките. Мико победи Рафаел Матос (Бразилия) с 6:3, 6:4 за час и 40 минути на корта.

Двамата си размениха по един пробив в началото на мача, след което Димитър Кузманов реализира втори брейк в шестия гейм и след 6:3 поведе в резултата. Във втората част той стигна до единствения пробив в деветия гейм, който му беше достатъчен, за да спечели двубоя.

В спор за място в основната схема 33-годишният пловдивчанин, който вече си осигури 3 точки за световната ранглиста, ще играе срещу поставения под №8 Роберт Стромбахс (Латвия).