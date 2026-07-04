Мароко се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Канада с 3:0 в първия осминафинал на Мондиал 2026, игран в Хюстън.

Канадците започнаха по-активно и още в 10-ата минута Танитолува Олувасейи отправи удар от близка дистанция, но вратарят Боно се намеси сигурно.

В 22-ата минута Мароко получи неприятна новина, след като новото попълнение на Байерн Мюнхен Исмаел Сайбари напусна принудително терена заради контузия.

До почивката двата отбора не създадоха много чисти голови положения, а Канада остави по-добри впечатления с играта си.

След паузата обаче Мароко вдигна темпото и откри резултата в 50-ата минута. Капитанът Ашраф Хакими асистира на Азедин Унахи, който с удар от границата на наказателното поле прати топката в долния десен ъгъл.

В 82-ата минута Браим Диас намери отново Унахи, а халфът оформи крайното 2:0 с прецизен изстрел в горния десен ъгъл.

Малко след второто попадение Суфиан Рахими беше близо до трети гол, но уцели напречната греда. Той все пак вкара за 3:0 дълбоко в добавеното време на двубоя.

На четвъртфиналите Мароко ще срещне победителя от двубоя между Франция и Парагвай.