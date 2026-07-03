Ботев Пловдив ще изиграе две контролни срещи през утрешния 4 юли. И двата мача ще бъдат със свободен вход за фенове и журналисти.

В 10:00 часа на клубната база "канарчетата“ ще се изправят срещу Етър Велико Търново. Вратите на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“ ще бъдат отворени в 9:00 часа.

От 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ предстои двубой със Спартак Варна. За привържениците ще бъде отворена Централната трибуна в 18:00 часа, а на разположение ще бъдат различни храни и напитки.

След срещата с варненци старши треньорът Станислав Генчев ще даде пресконференция за представителите на медиите.