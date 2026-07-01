Англия осъществи пълен обрат срещу ДР Конго и се класира за осминафиналите на Световното първенство, след като спечели с 2:1 в двубой, игран в Атланта.

Африканският тим поведе още в 7-ата минута. Брайън Чипенга засече центриране на границата на наказателното поле и с прецизен удар по земя в долния ляв ъгъл не остави шансове на Джордан Пикфорд за 1:0.

Англичаните постепенно поеха инициативата, а в 35-ата минута Маркъс Рашфорд отправи опасен удар от движение, който беше блокиран от защитник.

Само седем минути по-късно ДР Конго бе близо до второ попадение. Йоан Уиса достигна дълго подаване в наказателното поле и стреля, но топката премина на сантиметри от дясната греда.

В добавеното време на първата част Хари Кейн падна в наказателното поле и поиска дузпа. Главният съдия прегледа ситуацията с помощта на ВАР, но отсъди, че нарушение няма.

Малко след това Джуд Белингам засече с глава отлично центриране, но вратарят на ДР Конго реагира блестящо и запази преднината на своя тим.

След почивката Англия наложи сериозен натиск и заслужено стигна до обрат.

В 75-ата минута Хари Кейн се възползва от отлично центриране и с прецизен удар с глава изравни резултата на 1:1.

Десет минути по-късно капитанът на "трите лъва" отново беше на точното място. Кейн овладя прекрасно подаване в наказателното поле и с хладнокръвен удар в горния десен ъгъл донесе победата с 2:1.

На осминафиналите Англия ще се изправи срещу един от домакините на турнира - Мексико, като двубоят е насрочен за 6 юли.