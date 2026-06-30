Снощи на Античния театър в Пловдив се проведе тържественият концерт-спектакъл, посветен на 100-годишнината на Локомотив Пловдив – вечер, в която историята, музиката и духът на клуба се сляха в едно незабравимо преживяване.

В спектакъла взеха участие оркестър и хор на Държавна опера Пловдив под диригентството на маестро Чобанов, рок легендите Б.Т.Р., Спиридон Торбов, както и Ансамбъл "Пловдивъ“, които представиха специално подготвени изпълнения, съчетаващи класика, рок и фолклор в обща емоционална и символна линия.

Публиката стана свидетел на впечатляващи сценични ефекти, артистични изненади и специални моменти, създадени само и единствено за този юбилеен спектакъл.

На концерта присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, собственикът Христо Крушарски, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, зам.-кметът по спорта Николай Бухалов, бившият кмет Здравко Димитров, легендите на клуба Мартин Камбуров, Христо Бонев, Гочо Василев, Христо Колев, Едуард Ераносян, капитанът на отбора Димитър Илиев и други.

Специални гости бяха от Левски - Даниел Боримиров и техническият директор на БФС Кирил Котев.

Специално изпълнение бяха подготвили Диамантените момичета - първите и до момента единствени олимпийски шампиони в художествената гимнастика - Мадлен Радуканова, Лаура Траатс и Ерика Зафирова.

На концерта беше показан за първи път трейлър от над 6 минути за филма, посветен на юбилея на Локомотив с режисьор Илиян Джевелеков, който се очаква да излезе в края на годината. Кулминацията беше изпълнение на Б.Т.Р.

Беше направено и специално дрон шоу, което изобрази най-големите успехи през годините на клуба и всички спечелени трофеи.

ГАЛЕРИЯ: 100 години Локо Пловдив: Незабравима вечер за всички "черно-бели" сърца ‹ Виж всички 18 снимки ›

Голямата новина от вечерта - стадионът в парк "Лаута" ще носи името на легендата на българския футбол и черно-белите Христо Бонев. Това обяви председателят на Фондация "100 години Локомотив" - Петър Георгиев. Предстои искането да бъде внесено за гласуване в Общинския съвет.

Самият Христо Бонев видимо се развълнува от предложението на привържениците. Той благодари от свое име и от името на цялата черно-бяла общност на организаторите на тържеството на Античния театър.