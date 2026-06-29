Освен голмайстора Олджай Алиев, който подписа договор с втородивизионния "Монтана“, още седем играчи напускат "Марица“.

Дългогодишният вратар на "Марица“ и юноша на клуба Петър Начев напуска тима. Той бе основна фигура в състава на Борислав Караматев. Бе част от клуба 5 последователни сезона. През изминалата кампания Начев бе на вратата на "жълто-сините“ в 27 мача, в които записа 10 сухи мрежи. Стражът, който е един от най-добрите вратари в групата, има и една асистенция през последния сезон. Петър Начев ще пази вратата на "Марица“ (Милево).

Друг юноша на "Марица“ – Джошуа Харис също си тръгва от "Кършияка“. Харис е продукт на ДЮШ на клуба и не е играл за друг отбор в страната. Харис е смятан за един от най-перспективните млади състезатели, които са излизали от школата на "жълто-сините“ през последните години. Той има 31 мача през последния сезон, веднъж е асистирал за попадение. Точно толкова мачове е изиграл и през предишния сезон. Джошуа Харис ще играе за "Гигант“ (Съединение).

Защитникът Михаил Митев също е сред напускащите. Той е юноша на "Марица“, като бе част от тима от северен Пловдив през последните два сезона. Това е и втори период за него в клуба. През отминалия сезон той има 26 мача, в които е отбелязал 1 гол и е записал 2 асистенции.

Сред напускащите са и Велиян Видолов и вратарят Дениз Русев. Младите играчи бяха привлечени в тима на "жълто-сините“ през миналото лято и се представиха много добре.

Велиян Видолов се превърна в основна фигура в състава на "Марица“, въпреки възрастта си. Той бе твърд титуляр, като изигра 36 мача през изминалия сезон, в които отбеляза 15 гола и записа 9 асистенции. Видолов преминава в редиците на "Ботев“.

Младият страж Дениз Русев получи доста шансове за изява от треньорския щаб през изминалия сезон. Той бе под рамката на вратата в 17 срещи, като в 5 от тях не допусна попадения в своята врата. Русев ще пази вратата на "Крумовград“.

Юсеин Касов и Димитър Драганов също напускат. Те се присъединиха към състава през зимната пауза, като бяха сред малцината привлечени през този период. След адаптацията си към тима Касов изигра 14 мача, отбеляза 1 попадение, има и една асистенция на своята сметка. Драганов записа участие в 11 мача през пролетния полусезон.

Още преди месец стана ясно, че тимът напускат и двама специалисти от треньорския щаб – пом. треньорът и анализатор Стойчо Драмов, който ще продължи кариерата си в "Крумовград“ и кондиционният треньор Никола Солаков, който ще бъде част от екипа на Любослав Пенев в елитния "Локомотив“ (София).

Благодарим на всички състезатели за всеотдайността и за приноса им към представянето на "Марица“ през изминалия сезон. Желаем им здраве, късмет и много бъдещи успехи, съобщават от клуба!