Тимът на Канада се класира за 1/8-инафиналите на Световното първенство по футбол за мъже 2026 след драматична победа с 1:0 над Република Южна Африка на старта на елиминационната фаза.

Двубоят се проведе на страдион "Лос Анджелис" в Ингълууд, САЩ пред 69 237 зрители по трибуните.

Попадението дойде в добавеното време на мача, а негов автор стана халфът на Лос Анджелис ФК Стивън Еустакио. Той овладя топката след рикошет и отправи нисък удар от границата на наказателното поле, който попадна в долния ляв ъгъл. Вратарят на РЮА Ронуен Уилямс не успя да предотврати попадението.

Домакините бяха по-добрият тим като имаха превъзходство по отношение на удари (12 от които 7 бяха точни срещу едва 1 точен за РЮА).

В 22-ата минута Дерек Корнелиус си освободи пространство пред самата врата и засече топката от свободния удар. Точният му изстрел с глава вероятно щеше да завърши в средата на мрежата, но вратарят на африканците Ронуен Уилямс извади превъзходен рефлекс и осуети опита му.

Мойз Бомбито от Канада засече центриране и стреля с глава към долния ляв ъгъл в 44-ата минута, но един от защитниците блокира опита му. Таджън Бюканън (Канада) пое отбитата топка в наказателното поле и отправи хубав удар към десния ъгъл. За негово съжаление обаче Ронуен Уилямс демонстрира своя бърз рефлекс, плонжирайки по превъзходен начин, за да спре топката. Какво спасяване и пропусната възможност в същото време!

В самия край на редовното време на първата част Ричи Лариа се свлече в наказателното поле след съприкосновение със защитник. Съдията може би не видя добре ситуацията и просто даде сигнал за продължаване на играта.

През втората част Танитолува Олувасейи (Канада) достигна до прецизно подаване и очи в очи с вратаря изстреля топката към десния ъгъл. Ронуен Уилямс обаче внимаваше и реагира мигновено, демонстрирайки блестящ рефлекс. В 76-ата минута Промис Олуатоби Еманюъл Дейвид стреля от воле от дистанция. Красивият му удар изсвистя встрани от лявата греда, оставяйки резултата непроменен. Само 2 минути по-късно неговият сънародник Джонатан Дейвид опита удар в горния ляв ъгъл на африканците, но отново се намеси Уилямс.

В самия края на добавеното време Стивън Еустакио зарадва домакините, вкарвайки така ценния гол.

В битка за място в "Топ 8" Канада чака победителят от двойката Нидерландия-Мароко. Мачът е на 4-и юли в Хюстън.