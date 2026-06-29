Големият концерт на Античния театър, с който футболен клуб Локомотив Пловдив ще отбележи вековния си юбилей, е тази вечер от 21.00 часа. По този повод от фенклуба на "черно-белите" съобщиха следното:

Уважаеми локомотивци,

Днес отбелязваме с гордост патронния празник на нашия любим клуб - ден, който ни напомня за богатата история, славните победи и непоколебимия дух, превърнали Локомотив Пловдив в символ на чест, борбеност и вярност.

Нека този празник бъде повод да отдадем заслужено уважение на всички поколения футболисти, треньори, ръководители и привърженици, които с труда, сърцето и всеотдайността си изградиха величието на клуба. Вашата любов към черно-бялата идея е силата, която обединява поколения и вдъхновява бъдещите успехи.

В навечерието на патронния празник, като част от честванията по случай 100-годишнината на клуба, Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ организира юбилеен концерт, който ще събере легенди, настоящи състезатели, деятели и всички, носещи Локомотив в сърцето си.

Нека заедно отбележим този исторически юбилей и отдадем заслужена почит на един век славна история, традиции и незабравими емоции.

Призоваваме всички локомотивци да бъдат част от този празник и заедно да покажем силата и единството на черно-бялата общност.

Нека духът на Локомотив Пловдив продължава да обединява поколенията и да вдъхновява с чест, достойнство и любов към черно-белите цветове.