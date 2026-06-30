Димитър Кузманов тръгна с победа в основната схема на тенис турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър“ в Брашов, Румъния.

32-годишният българин, който в момента е на 427-ото място в света, намери място в основната схема от квалификациите.

На старта същинската част от състезанието Кузманов победи след обрат друг квалификант - Иля Симакин от Русия с 3:6, 6:4, 6:2.

Мачът продължи 2 часа и 15 минути. Двамата тенисисти се срещнаха за първи път на професионално ниво.

За място на четвъртфиналите Кузманов очаква победителя от двубоя между 267-ия в света и поставен под №6 в схемата Лука Павлович от Франция и 310-ия Акира Сантилан от Япония, който започна от квалификациите.