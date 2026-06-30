Отборът на Ботев Пловдив официално привлече нигерийския нападател Чидера Окох. "Канарчетата“ привличат 23-годишния футболист от гръцкия Астерас Триполис.

През своята кариера Окох е играл в малтийския Моста, а след това в чешкия Слован Либерец.

“Жълто-черните" заплатиха трансферна сума на гръцкия Астерас за правата на футболиста. 23-годишният нападател ще носи № 9 в пловдивския клуб.

Чидера Майкъл Окох е роден на 5 април 2003 година. В кариерата си 193-сантиметровият нападател е носил екипите на Слован Либерец, Моста и гръцкия Астерас Триполис, съобщиха от "жълто-черния" клуб.