Знае се, че когато в дадена област или населено място израсне лидер, там започва да се градят традиции, които неминуемо носят успехи. Типичен пример за това е и всеотдайната работа на Александър Богданов в близкото до Пловдив село Труд.

Независимо от времената селището запази мястото си на водещ център в хандбала в България. Труд е между центровете в България, записал името си и като участник в "А" група при мъжете. Възпитал и много национални състезатели. През годините отборите му са извоювали над две дузини призови места.

Сега традициите продължава възпитаникът на Богданов Николай Нейчев. Поелият проста президент на Труд, изведе до шампионската титла момчетата на завършилото наскоро държавно първенство при 12-годишните.

Хандбалът в Труд се заражда през 1963 г., почти с пионерските му стъпки в България. Основите полага завършилият учителския институт в Хасково Румен Делчев, брат на Георги Делчев Козалиев - друга важна фигура за този спорт в Труд и Пловдив. Редом до Румен е и любознателният, наблюдателен и амбициозен учител Динчо Налбантски, преселил се тук от Красново.

Александър Богданов е в състава на момчетата, вдигнали първата купа за Труд през 1976 г. След това играе във водения от Симеон Пишманов отбор на "Тракия“. С него участва и в европейските хандбални турнири.

От 1982 година е треньор в Труд, като се занимава с всички възрастови групи, основно в мъжкия профил. Играе и в представителния тим при първото му участие в "Б" РХГ (1983 г.).

От 1997 г. е треньор и президент на хандбален клуб "Труд". Извежда мъжете до промоция в "А" РХГ (1999-2000 г.). На практика този отбор, вече като "Ботев" (Пд), става носител на купата на България по хандбал при мъжете за 2000 г.

С голяма стойност за Богданов е шампионската тила на България, извоювана през 1990 г. за момчета в календара на страната между спортните клубове.

В конкуренция на хандбалните центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Хасково и Ловеч, Труд става два пъти шампион (2015 и 2016 г.) на България по плажен хандбал при мъжете. Отборите на Богданов печелят още няколко призови места в различните възрастови групи в класическия вариант на играта и в плажния хандбал.

В досегашните си 18 участия в прегледа на спорта в малките селища, Александър Богданов и отборите му са извоювали 11 шампионски титли при момчетата – през 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2016,2017, 2018 и 2019 година. Спечелени са още 3 сребърни и един бронзов медал. Това прави Труд единственото селище в България с подобни успехи в игрите на БАСС при момчетата.

Традициите и успехите на хандбала, свързани и с името на Александър Богданов станаха причина Община "Марица“ да построи в Труд прекрасна спортна зала. Тя бе открита на 16 септември 2019 г.

Първата шампионска купа за Труд в мъжкия профил е извоювана през 1976 г. На V републиканско първенство за учениците от основните училища в селата (23-27 юни 1976 г.) в Труд и двата отбора на учителя Динчо Налбантски стигат до титлите. При момчетата след домакините са отборите на Голяма Желязна (Лч), Тополите (Вн) и Трудовец (Сф). Треньор на момчетата тогава е Атанас Матански.

При пионерките след Труд са Тополите (Вн), Българене (Пл) и Голяма Желязна (Лч).

За да отбележи 50-годишнината от този успех Александър Богданов събра на среща героите от 1976 г. и си направиха обща снимка. Домакин на вечерта бе Иван Петков, бивш президент на ХК " СТОВИ“

В деня на срещата Иван Петков кръщаваше най-малката си внучка – Вая. На празника с Петков, синът му Величко и внуците: Вая (кръщелничка), Иван, Николай и Мартин направиха обща снимка.

Съставът на Труд от 1976 г. е в публикуваната снимка:

Клекнали: Симеон Богданов, Стоян Гургутов, Александър Богданов, Иван Узунов. Прави: Рангел Торланов, Петър Стайков, Николай Кичуков, Стойчо Ботов, Атанас Иванов Русалов, Динчо Налбантски, Георги Гатев, Атанас Матански (треньор), Стоил Минев и по-големият от шампионите , Дончо Керезов. Отсъства Петър Кипров.

От изброените не присъстваха починалите: Иван Узунов, Стойчо Ботов, Атанас Иванов Русалов, Динчо Налбантски, Георги Гатев и Стоил Минев.

Автор на материала: Илия Кисимов