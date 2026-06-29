Първата седалка от последната трибуна на стадион "Локомотив“ беше монтирана символично днес, 29 юни, с което започна поставянето на останалите 3400 седалки в деня на 100-годишния юбилей на клуба. Напредъкът по строителството на спортното съоръжение съвпада с мащабните чествания на отбора, информира Plovdiv24.bg.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров публикува снимки от спортното съоръжение, като сподели, че първите редове на последната трибуна вече са готови. Той подчерта, че "Локомотив“ Пловдив е отбор, чието име е записано завинаги в историята на града и в душите на хилядите му привърженици. Кметът допълни, че поредното паметно събитие предстои тази вечер от 21:00 часа на Античния театър, където стогодишнината ще бъде отбелязана с празничен концерт.

Строителният план предвижда последната трибуна да бъде официално открита до края на настоящата година. По този начин от втория полусезон "Локомотив“ ще може да играе домакинските си срещи на изцяло ново съоръжение. Към момента останалите три трибуни – "Бесика“, "Спорклуб“ и южната – вече са напълно завършени. Поставянето на първата седалка беше направено точно на днешната дата, която е и патронен празник на пловдивския клуб.

По повод празника известният водещ Ники Кънчев написа във фейсбук:

Честити 100 години футбол на Локо Пловдив!

Основани на 25 юли 1926 година първопроходците им от Пловдивски Спортклуб избират Петровден като Патронен празник. Клубът е основан между Трихълмието, затова и днес големият концерт за 100-те години ще е в Античния театър.

През годините черно-белите локомотивци винаги са били достойни съперници на останалите грандове и често са ни и побеждавали.

Локото са дали на България някои от най-големите артисти на зеления четириъгълник: като започнем с живата Легенда Христо Бонев, почетем Аян Садъков, Христо Колев- Бащата, харизматичните Еди Ераносян и голаджията Марто Камбуров и сегашният им капитан Митко Илиев.

Честити 100 и на някои от най-големи черно-бели фенове, болни на темата "Локо" като журналиста Дончо Донев, който написа книгата за Бонев "Осмото тепе", издателят Манол Пейков, кинорежисьорът и продуцент Илиян Джевелеков /"Дзифт", "Love.net" и "Вездесъщият", сега прави филм за "100 години Локо"/, колекционерът Николай Неделчев. От старото поколение артистични фенове да почетем Коко Азарян, Катя Паскалева, Йоан Левиев, Де Киро, Енчо Пиронков, Георги Божилов Слона, поета Добромир Тонев.

И все пак един футболист се издига високо над тепетата.