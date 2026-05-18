Хандбалистките на Академик ПУ се класираха на четвърто място в 66-ото държавно първенство по хандбал при жените за сезон 2025-2026. Пловдивчанки спориха за бронзовите медали със състава на Свиленград. И в двете срещи студентките гостуваха. Двубоите завършиха така:

На 16 май 2026 г.: Свиленград – Академик ПУ 33:29 (18:16).

На 17 май 2026 г.: Свиленград – Академик ПУ 30:24 (22:14).

В тези срещи двата отбора играха в следните състави:

Свиленград: 16.Тотка Дойкинова, 4. Екатерина Стефанова, 8. Жаклин Петкова, 12. Кристина Миланова, 55. Петя Василева, 71. Гергана Грозданова, 99. Стела Скачкова (9. Диана Алексиева, 10. Ралица Димитрова, 26. Моника Георгиева, Моника Радева, 92. Стефани Петрова). Треньор: Костадин Техов

Академик ПУ: 18. Гергана Александрова (вратар, капитан), 3. Венета Гочева, 5. Благовеста Йосифова, 7. Стиляна Павлова, 13. Катерина Ванчева, 17. Мариана Данаилова, 19. Петя Кръстева (8. Лили Иванова, 9. Петя Малинова, 20 Ваня Шандарова). Треньор: Павел Дженев-младши

Съдии на първата среща бяха: Светослав Йончев и Звезделин Йовчев (В. Търново); Делегат на БФХ - Иван Костов (ГО).

Втората среща ръководиха: Станимир Стойков и Велизар Делийчев. Делегат: Милен Белев (всички от Ловеч)

Това е плакетът, който получиха пловдивчанки при награждаването си

През сезона треньорът на Академик ПУ Павел Дженев-младши разчиташе на следните хандбалистки: Благовеста Димитрова Йосифова, Василена Георгиева Шомова, Ваня Николева Шиндарова, Венета Красимирова Гочева, Гергана Вескова Александрова (капитан), Катерина Антонова Ванчева, Лили Николаева Стойчева-Иванова, Милена Светославова Великова, Мариана Димитрова Данаилова, Петя Йорданова Кръстева, Петя Григорова Малинова, Стиляна Павлова Павлова и Яница Бориславова Борисова.

В първата среща за златните медали Бяла спечели у дома срещу Етър`64 с 28:27 (16:17). Ответният мач е на 23 май във В. Търново. Ако се наложи трета среща, тя ще се играе на 31 май в Бяла.

Шампион при мъжете в 66-ото първенство стана отборът на Локомотив (Горна Оряховица) след два успеха във финала срещу Шумен`61.

Бронзовите медали извоюва Спартак (Варна) след две победи над Фрегата (Бургас).

Автор на текста: Илия Кисимов