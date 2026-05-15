Стотици любители на колоезденето се очаква да се включат в третото издание на велошествието "С колело на запад“, което ще се проведе на 16 май (събота) по инициатива на район "Западен“. Стартът е в 10:00 часа пред кметството на район "Западен“, а колоната ще се отправи към квартал "Прослав“ за кратка почивка и дегустация в шоколадова фабрика "Гайо“, съобщиха за Plovdiv24.bg от кметството на района.

За спокойното и безопасно протичане на събитието движението по част от пътните артерии ще бъде временно спряно за автомобили, организаторите апелират всички да носят и предпазни каски.

Финалът е пред Братската могила, където участниците ги очакват музика, игри, изненади и много добро настроение.

Кулминацията ще бъде голямата томбола с награди. Тази година трима късметлии ще си тръгнат с нови велосипеди, а един участник ще спечели целогодишна карта за фитнес и групови тренировки. Организаторите са подготвили и над 80 допълнителни награди.

Събитието има и социална кауза - всеки желаещ може да подкрепи кампания за две деца от района, останали без майка.

Велосипедът все по-често се превръща в избор за спорт, забавление и придвижване. Ползите са безспорни - по-чист въздух, по-малко трафик и повече здраве, заяви кметът на район "Западен" Тони Стойчева.

Тя изрази надежда градът скоро да разполага с още по-добра велосипедна инфраструктура.