© виж галерията С уникално видео България бе представена като част от 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия. Второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето за първи път в историята ще премине през градове в страната ни, сред които и Пловдив.



Официалната церемонията по представянето на Джиро 2026 беше преди 2 дни в Рим.



Обиколката стартира на 8 май 2026 година с първи етап, който е Несебър - Бургас.



Вторият етап е Бургас - Велико Търново.



След това участниците се местят до Пловдив, където на 10 май стартира третият етап Пловдив - София.



Трите български етапа, както и цялото Джиро 2026 ще бъде излъчвано пряко по Евроспорт и HBO Max.



Гледайте в прикаченото видео представянето на българските градове, през които ще мине обиколката!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.