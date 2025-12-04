ИЗПРАТИ НОВИНА
Гледайте! Историческото Джиро 2026 представи с уникални кадри Пловдив и други наши градове
Автор: Стойчо Генов 14:48
С уникално видео България бе представена като част от 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия. Второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето за първи път в историята ще премине през градове в страната ни, сред които и Пловдив.

Официалната церемонията по представянето на Джиро 2026 беше преди 2 дни в Рим.

Обиколката стартира на 8 май 2026 година с първи етап, който е Несебър - Бургас.

Вторият етап е Бургас - Велико Търново.

След това участниците се местят до Пловдив, където на 10 май стартира третият етап Пловдив - София.

Трите български етапа, както и цялото Джиро 2026 ще бъде излъчвано пряко по Евроспорт и HBO Max.

Гледайте в прикаченото видео представянето на българските градове, през които ще мине обиколката!

Нг хубаво видео, но вместо да пробутват Невски в София има 1000 по-значими забележителности из България по този маршрут.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
