Историческият старт на тазгодишното издание на Giro d’Italia в България предложи всичко, което феновете на колоезденето очакват от едно голямо състезание – висока скорост, напрежение, впечатляваща атмосфера и драматичен финал. Първият етап, който премина по живописното Южно Черноморие, завърши с масово падане едва половин километър преди финала в Бургас.

Въпреки хаоса в заключителните метри, най-бърз в спринта се оказа Пол Мание от отбора на Soudal Quick-Step. Французинът триумфира в откриващия етап и заслужено облече първата розова фланелка – легендарната Maglia Rosa, символ на лидерството в генералното класиране на Giro d’Italia.

След сравнително спокойно протичане на голяма част от дистанцията, напрежението ескалира в заключителните километри. Скоростта на колоната рязко се повиши при навлизането в Бургас, а борбата за позиции преди финалния спринт доведе до сериозен инцидент.

Около 500 метра преди финала няколко състезатели се закачиха в плътната група, което предизвика масово падане. Част от фаворитите успяха да избегнат инцидента, докато други бяха блокирани или загубиха ценни секунди. Въпреки напрегнатата ситуация, Пол Мание демонстрира отлична реакция и мощен финален спринт, с който донесе престижната победа на своя тим.

Първият етап на Giro d’Italia стартира официално в 13:50 часа от стария град на Несебър - един от най-емблематичните български градове и обект под закрилата на ЮНЕСКО.

Началото на надпреварата бе дадено от кмета на града Николай Димитров, а хиляди зрители изпълниха улиците, за да приветстват колоездачния елит.

В първите километри състезателите преминаха в парадна обстановка през калдъръмените улици на стария град, създавайки впечатляваща гледка за феновете и туристите. След малко повече от осем километра бе даден сигнал за официалното начало на състезателната част.

Откриващият етап бе с обща дължина от 147 километра и премина през някои от най-красивите точки по българското Черноморие. След старта в Несебър колоната премина през Равда, Ахелой и Поморие, преди да достигне Бургас.

Оттам състезателите продължиха към Созопол и отново се завърнаха в Бургас за драматичния финал.

Маршрутът предложи комбинация от бързи крайморски отсечки, технични завои и силен страничен вятър, който на няколко пъти накъса основната група и постави на изпитание концентрацията на състезателите.

След победата си Пол Мание ще стартира утрешния втори етап с розовата фланелка на лидер в генералното класиране. Началото ще бъде дадено от площад "Тройката“ в Бургас в 14:00 часа, а маршрутът ще насочи колоната към Велико Търново.

Очаква се вторият етап да предложи съвсем различен профил и още по-сериозни изпитания за фаворитите в битката за крайния успех в Giro d’Italia.

България в центъра на световното колоездене

Домакинството на стартови етапи от Giro d’Italia е огромно признание за България и поставя страната във фокуса на световния спорт. Хиляди фенове по трасето, засиленият международен интерес и впечатляващите телевизионни кадри от Черноморието превърнаха първия ден от състезанието в истински празник на колоезденето. Утре ще е маршрутът до Велико Търново. А в неделя ще е финалният етап - Пловдив - София.